/687146/أبرزهم-البوصلة-ضاعت-أغاني-كتبها-مطربي-الراب-للأمهات

يوافق اليوم مناسبة فريدة من نوعها «عيد الأم» والتي تعتبر من أهم المناسبات التي يحتفل بها الشعب المصري خاصةً بالأغاني الخاصة بهذه المناسبة، ولكن بطريقة مختلفة وفريدة من نوعها يعرض لكم دوت الخليج أغاني كتبها مطربي الراب لأمهاتهم.

أغنية البوصلة ضاعت

تشتهر أغنية البوصلة ضاعت لمطرب الراب مروان موسى، وتصدرت التريند بعد طرحها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكانت من الطابع الحزين بشكل كبير، وعلقت في أذهان الجمهور المحب لـ مروان وبالأخص جملة «حياة وموت، زائد سالب بين الإثنين إنت في عالم ثالث عمر طويل، بس في ثانية خانك لو رجعت بينا، زي ما كانت» التي وصف فيها حالتة بعد وفاة والدته، والتي لخصت الفترة التي مر بها حينذاك.

كلمات أغنية البوصلة ضاعت

وجاءت كلمات الأغنية، كالآتي:

آه، آه، آه البوصلة ضاعت، في المحيط رسمت الطريق من أول وجديد التشابه بين الفجر وغروب الشمس بالنسبة لي كان شيئ غريب حياة وموت، زائد سالب بين الإثنين إنت في عالم ثالث عمر طويل، بس في ثانية خانك لو رجعت بينا، زي ما كانت بصيت لفوق عملت فحص موّت جوّة نفسي كذا شخص ما فيش حد فينا ما بيغلطش أنا وضميري في مسابقة رقص أنا بحاول أفتكر كل الليالي اللي ساحت في بعض أيامها دنيتي كانت سهلة بس أنا اللي فضلت مصمم ع الصعب بحر كبير، مش عامل صوت نور القمر سايح على الموج بنموت من الخوف، ونخاف من الموت كلها شوية ونطلع على فوق ده اللي عندي، ده اللي عندي ناس كثيرة ما بقتش جنبي هما المفروض كانوا يشيلوا عني مبين لهم إن الدنيا بمبي

يقروني، زي الكتاب فإديت لنفسي شوية تعليمات وش بدون أي تعبيرات مطبات، ملفات الناس دي عاملة زي البلالين حابس جوة نفسي مساجين وسط الزحمة نسيت لك أنا مين حاسس إني لوحدي وسط الملايين ملامحي اختفت مخي ابتدى تسيح والبطاقة طارت مع الريح ما فيش مستقبل ما فيش تاريخ بس في دلوفتي، عايز أعيش عايز أعيد، عايز أتحول بقولها كثير، وبتتفوت عايز أحس إن في شخص اتكون عايز ألعبها ثاني من الأول مصيبة لو فضلنا زي ما إحنا قضينا وقت طويل ليلاتي بنحرق بدأت أتغير وأنا في نص الرحلة فهمت نفسي وأنا في قلب الوحدة بنيت لنفسي مراية جديدة شمس بعد ليلة طويلة جِهزت وطلعت ع السفينة بس الدنيا دي غريبة أصل البوصلة ضاعت، في المحيط رسمت الطريق من أول وجديد التشابه بين الفجر وغروب الشمس بالنسبة لي كان شيئ غريب حياة وموت، زائد سالب بين الإثنين إنت في عالم ثالث عمر طويل، بس في ثانية خانك لو رجعت بينا، زي ما كانت بصيت لفوق عملت فحص موّت جوّة نفسي كذا شخص ما فيش حد فينا ما بيغلطش أنا وضميري في مسابقة رقص أنا بحاول أفتكر كل الليالي اللي ساحت في بعض أيامها دنيتي كات سهلة بس أنا اللي فضلت مصمم ع الصعب.

أغنية في السما

وأيضًا أغنية في السما لزاب ثروت وساري وأمير عيد، والتي كانت إضافة كبيرة لتاريخ زاب ثروت في الراب، وقد نالت إعجاب الجمهور منذ طرحها حتى الآن عالقة في الأذهان، وعلق مع الجمهور كوبلية مؤثر، وهو «فى السما بشوفك لما الدنيا بيا تضيق و فى الليل بحكيلك عن كل قديم و جديد فى غيابك دايما جنبى كلامك محفور فى قلبى رسالتك مش بس كلام رسالتك إنسان أكونُ».

كلمات أغنية في السما

وجاءت كلمات الأغنية، كالآتي: الحفلة زحمة مليانة وشوش كتير اعرفها خلان و عمام و اسامى لسه صعب انطقها عشرة و محبة واضحين مبين الناس حواليه بيقولو ده عيد ميلادى و الحفلة ديه معموله ليا مبين كتير هداية كان جواب مبعوت لإسمى مكتوب عليه بخط امى لحبيبى ابنى طب ليه جواب ما انتى دايماً جنبى طول الوقت بلاش لماضة بقى افتح جوابك لو سمحت قالتلى فى الجواب كل سنة وانت زى ما انت جوه قلبى فى المكانة ملكش زى تكبر و اشوفك زى ما انت عايز تبقى عايز كده او كده حبيبى و لكلام جوابى حاسس و كبرت اكتر و سنينى زادت عن صوابعى عصبى و صوتى عالی أمى خافت يبقى طبعى فقالتلى يا ابنى خلي بالك دايما من كلامك الكلمة سيف يا تقل منك يا تزيد مقامك فى يوم رجعت من المدرسة متبهدل مليان تراب و سألت إزاى الغدر ممكن يجى من الصحاب و حكتلها الخناقة و سمعتني بكل صبر و قالتلى لما تهدى ابقى اقرأ من أول سطر كانت كتبالى جواب عن الصحاب و الجدعنة و قالتلى اختار الي يقول احنا بدل ما يقول أنا و اعرف ان الصحاب لا بالكترة ولا بالعدد فى الشدة هما اتنين تلاتة عليهم تعتمد فى السما بشوفك لما الدنيا بيا تضيق و فى الليل بحكيلك عن كل قديم و جديد فى غيابك دايما جنبى كلامك محفور فى قلبى رسالتك مش بس كلام رسالتك إنسان أكونُ و كبرت اكتر و الدنيا كبرت اكتر بيا و بدأت أحس جوة منى إحساس جديد عليا فحكيتلها عن أحلى بنت فى الجامعة كلها وصفتها لأمي قلت مشفتش زيها مش عارف أقولك إيه بس شكلى بحبها قلتيلي احكيلي عنها اكتر قولى اسمها مش عارف و متضحكيش عليا انتى كمان متسرع على طول مدلوق من صغرى من زمان فقالت لي اهم حاجة لما تحب لازم تقدر تعرف قيمة حبيبتك و لأحلامها اياك تكسر و متستعجلش قول الكلمة لما تحسها و اوعاك تخبى عنها حاجة دايما قولها عدت سنين كتير و شوفتى ولاد ولادك رغم الفراق ما بينا عمرما عيد ميلادى فاتك بتجيلى فى كل فرحة و بردو لما تضيق عليا أنا مش مصدق انى عمرى ما شوفتكيش بعنيا ربي اختارك تكوني جنبه و انا لسة فى اللفة اكيد مكانك أحلى وأنا مبسوط لك أنتي عارفة فكتبتى ليا لوحدى يجى ألف جواب و قصة بتحاولى تعوضينى عن اللى فاتنى و اللى لسة بس انتى بتوحشينى و بتمنى تكوني قربي طول عمري بحس بيكى فكان نفسى تحسى حبى سمعانى اكيد يا امى و اكيد كمان شايفانى لو مش شايفك بعينى فقلبى شايفك من مكانى فى السما بشوفك لما الدنيا بيا تضيق و فى الليل بحكيلك عن كل قديم و جديد فى غيابك دايما جنبى كلامك محفور فى قلبى رسالتك مش بس كلام رسالتك إنسان أكونُ

أغنية متخافيش يما

ولا ننسى أغنية متخافيش ياما لـ علي لوكا، الذي تصدر بها التريند خلال الفترة الماضية، وعلقت في أذهان الكبير والصغير كما أخذت العديد من المراكز على يوتيوب، واستخدمها رواد موقع التيك توك بشكل ملحوظ، والتي كانت مضمونها طمئنة والدته «متخافيش ياما على ايه شايلة هم الدنيا ليه ربك دايما بيراضي بكرة تشوفي ابنك راح فين».

كلمات أغنية متخافيش ياما