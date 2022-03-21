/687141/السكة-الحديد-تعلن-اختصار-وصول-وقيام-قطارات-وجه-بحري-بشبرا-الخيمة-موقتا

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظراً لإستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات ‏والإتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الإستيعابية لخط القاهرة الأسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك، تقرر اختصار وصول وقيام قطارات‎ ‎الوجة البحري ( الروسي ذات التهويه ‏الديناميكية - المختلطة - دوت الخليج) بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة.

دوت الخليج

بيان السكة الحديد

جاء ذلك فقي بيان صادر عنها اليوم مضيفة، إن ذلك الامر مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلى الى محطة القاهرة وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25/3/2022‏‎.‎

السكة الحديد تعلن اختصار وصول ‏‎وقيام قطارات‎ ‎وجه بحري بشبرا الخيمة موقتا

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة المقررة للتذكرة لكافة القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة ستكون طبقاً للتعريفة المقررة ‏للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة‎ . ‎

الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سوف يتم اعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالي المعتاد.