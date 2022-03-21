/687139/محافظ-المنوفية-يهنئ--الأم-المثالية-الأولى-على-مستوي-المحافظة

قدم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية خالص التهاني للمرأة المصرية وذلك تزامناً مع إحتفالات " عيد الأم "، موجهاً لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء، كما هنأ محافظ المنوفية السيدة سهير عبد السلام علي مغربي لحصولها علي لقب الأم المثالية الأولى على مستوي محافظة المنوفية لعام 2022.

قدمت المهندسة “سهير عبد السلام” مسيرة عطاء مشرفة لديها ثلاثة من الأبناء قامت بتربيتهم عقب وفاة الزوج منذ 33 عاماً، تمكنت من تربيتهم بشكل سليم حتى تخرجوا من كليات القمة وهم " عمرو " علوم حاسب آلي ، " غادة " علوم كيمياء ، " فدوي " مهندسة معمارية ، وذلك عقب وفاة زوجها بعد مرور 6 سنوات من زواجهما، عملت مُدرسة بإحدى المدارس الخاصة ثم عُينت مهندسة بالإدارة العامة للجامعة ، تولت تربية 3 أبناء ورعايتهم بدء من المرحلة التمهيدية للدراسة وصولاً للمرحلة الجامعية بمعاش استثنائي .

الأم المثالية فى المنوفية

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي تقديره لدور الأمهات المصريات في تربية النشئ وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل ، مشيراً أن الأم هي عصب المجتمع والنواة الأولى للاسرة ، فالأم لا يمكن أن يُختزل عيدها في يوم واحد ولكننا ندين لجميع الأمهات والسيدات بالتقدير والامتنان لدورهن العظيم في تنشئة الأجيال.

محافظ المنوفية يتفقد مشروعات حياة كريمة

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق والتي تستهدف تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المدن ، مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل وتذليل العقبات والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية .

وقام رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف ليلاً بمتابعة استكمال أعمال كشط الطبقة الاسفلتية المتهالكة بكوبري طملاي بطول 1,5 كم ، مشيراً أن كافة معدات الرصف علي أتم إستعداد للبدء فوراً في أعمال رصف الكوبري عقب الانتهاء من أعمال الكشط بإعتباره كوبري هام وحيوي ، مؤكداً متابعته لأعمال الصيانة الدورية للكشافات الإنارة العامة بمحور شبين الكوم – طملاي لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، فيما تابع رئيس المدينة أعمال فرد طبقة الاساس بطريق البطحة القبلية تمهيداً لرصفه ، وكذا أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع قلاش من طريق سرس الليان بمدينة منوف.