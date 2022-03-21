/687138/أيمن-أبو-العلا-في-عيد-الأم-بفضلكن-تكبر-الأجيال-وتبني-المجتمعات

وجه الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية لكل أم مصرية بمناسبة عيدها، قائلا: يا أمهات مصر، كل سنة وأنتم طيبين وبكل خير، فبفضلكن تكبر الأجيال، وتبني المجتمعات وتنشأ الدول.

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وأضاف أبو العلا، الأم مدرسة تقوم بتربية الأبناء وتبني أجيالا صالحة فهي أيقونة، في عيدها نعترف بالمجهودات والأفضال التي تقدمها الأم، فمكانتها لا يمكن وصفها بمجرد كلمات.

السيدة انتصار السيسي في عيد الأم: «هي المعلم الأول للأخلاق والمبادئ»

هذا و هنأت السيدة انتصار السيسي، الأم المصرية بمناسبة عيدها، قائلة: في عيدها، أهنئ كل أمهاتنا، فبرغم كل التحديات، تظل الأم المصرية نموذجًا يحتذى به، كبطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها.

وأضافت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية فيسبوك: تحية فخر وتقدير إلى كل أم، فهي المعلم الأول للأخلاق والمبادئ، والمثل الأعلى، ومنارة الحب والحنان.