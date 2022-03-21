محافظ قنا يعلن اعتماد 64 مليون جنية لصالح مشروعات الشباب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم اعتماد مبلغ 64 مليونا و510 آلاف و737 جنيها لتنفيذ 1554 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأضاف “الداودي”، أن عدد المشروعات الممولة من الجهاز بلغت 1554 مشروعا، منها 150 مشروعا صغيرا، بإجمالى تمويل31 مليونا و163 ألفا و582 جنيها، وفرت 409 فرص عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1404 مشروعات بتمويل قدره 33 مليونا و347 ألفا و155 جنيها، وفرت 2523 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا.

وأكد محافظ قنا، أن ذلك يأتى فى الوقت الذى تولى فيه المحافظة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير فى إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

وكان قد استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والوفد المرافق له لمناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بمشروع مكتبة قنا الإقليمية، وذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندسة ابتسام صموئيل، وكيل وزارة الإسكان بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا يتابع اقامة المكتبة الاقليمية

واستعرض "الداودي" موقف تنفيذ الأعمال الإنشائية بمبنى المكتبة والموقع العام، حيث تم الانتهاء من أعمال المحارة ومبنى الخزان الأرضى، وجارٍ تركيب الأسقف المعلقة، وأنظمة الإطفاء الذاتي والتكييف المركزى والمصاعد، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ لإجمالى الأعمال تصل إلى 60%.

وأضاف الداودي، أنه تم اعتماد 7 ملايين جنيه لتأثيث وفرش المكتبة الإقليمية، بما يتناسب مع طبيعة الدور العلمى والثقافى التى تقدمه المكتبة للمواطنين، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية.

من جانبه أكد "الطايفى" أن المكتبة سوف تضم كتبًا في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الاطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتًا إلى أن المكتبة سوف تكون منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين.