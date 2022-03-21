«ودوني عند أمي»..أنغام تحتفل بعيد الأم على المسرح الكبير بالأوبرا

/687136/ودوني-عند-أميأنغام-تحتفل-بعيد-الأم-على-المسرح-الكبير-بالأوبرا

تستعد النجمة المتألقة أنغام، اليوم الإثنين الموافق 21 مارس، لإحياء حفلًا غنائيًا، بمصاحبة فرقتها الموسيقية وقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وذلك في الثاكنة مساءً.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل المطربة أنغام بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الأم.

أنغام تشدو بأغنية «ودوني عند أمي»

تحتفل أنغام خلال الحفل مع جمهورها بمناسبة عيد الأم، وتقدم أغنية جديدة تحمل اسم «ودونى عند أمي»، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع مادي، وهندسة صوت خالد سند.

قائمة أغاني أنغام بحفل عيد الأم

ومن المقرر أن تقدم أنغام عددًا من أغاني التراث وهي «نفضل نرقص، حالة خاصة جدًا، أساميك الكتيرة، ياريتك فاهمني، سيدي وصالك، عرفها بيا، مهزومة، ولا دبلت، عمري معاك، حتة ناقصة، أكتب لك تعهد، هو نفس الشوق، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، بتوصفنى، حبايبنا، اتجاه واحد، بعتلي نظرة، وقلبك أجمل مكان»

أنغام تطرح «هتشتاقوا»

من جانبه، كانت طرحت الفنانة أنغام، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنيتها "هتشتاقوا".

وتنتمي أغنية "هتشتاقوا" للطابع الشعبي، وهي التجربة الأولى للفنانة أنغام مع هذا اللون من الغناء، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

كلمات أغنية «هتشتاقوا» للمطربة أنغام

وتقول كلمات أغنية هتشتاقوا لـ أنغام:

هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا

مفيش غيركوا اللي جرحنا وفرحناكوا وما فرحنا

وحقنا جاي مطرحنا وهتجونا بتشتاقوا

هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي فهموكوا

في صبرنا مين يستحمل

واجهنا وقولنا هنكمل وكل حبيب بيستعمل في وقت الرد أخلاقه

نسينكوا وناسيين اللي كان وياكوا وفاكرين اللي كان منكم

نسينكوا وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا

ولما تجونا هنقفل حساب مفتوح

وهنخلص قديم وجديد كمان منكم هتحتاروا

وحبكوا قل مقدارهخسارة شوقنا كان غالي

عشان مانكونش ظالمينكوا هتيجوا تشوفوا ده بعينكوا ويبقى ربنا يعينكوا

ده كل فراق وله أسراره هتحتاروا تعيشوا الليل وأفكاره

وتسهروا زينا ليالي وهتحسوا اللي بيحسوا وعمركوا راح يضيع

هتشاتقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي هيريحكوا