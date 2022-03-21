/687133/رئيس-عاملة-النواب-قرارالحكومة-بتحديد-سعررغيف-العيش-الحر-يؤكد-انحيازها-للمواطن-البسيط

أشاد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للضرائب والجمارك والمالية، بالقرار الذي أصدرته الحكومة، صباح اليوم الاثنين، لتحديد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

دوت الخليج

رئيس عاملة النواب: قرارالحكومة بتحديد سعر«رغيف العيش الحر» يؤكد انحيازها للمواطن البسيط

وأشار إلى أن القرار يستمر لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب،موضحا أن هذا القرار يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي بحماية المواطن المصري البسيط من جشع التجار وتداعيات التحديات الداخلية والخارجية،ويؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطن البسيط ،وفي اتجاه سياسات الدولة نحو حياة كريمة للشعب المصري وفي القلب منه العمال ..

وأوضح عبدالفضيل، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن هذا القرار تاريخي وشامل بمعني الكلمة خاصة وأنه حدد التسعيرة المفروضة على الجميع ،بأن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً،وهو ما يؤكد جدية الدولة في تشديد الرقابة ..

وثمن عبدالفضيل، مبدأ العقاب في القرار بما يؤكد الجدية في التطبيق حيث يعاقب كل من يخالف القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً “ج”، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.