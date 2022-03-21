السكة الحديد: اختصار وصول‎ ‎وقيام قطارات‎ ‎الوجة البحري الروسي والمختلطة وتحيا مصر...

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظراً لإستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات ‏والاتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط القاهرة الأسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك فقد تقرر اختصار وصول وقيام قطارات‎ ‎الوجة البحري ( الروسي ذات التهويه ‏الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلى إلى محطة القاهرة وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25/3/2022‏‎.‎

مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة المقررة للتذكرة لكافة القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة ستكون طبقاً للتعريفة المقررة ‏للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة‎ . ‎

‎ ‎وفور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سوف يتم إعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالي المعتاد

والهيئة تشكر جمهور الركاب لحسن تعاونهم معها