القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي لتوجيهه التحيه إلى المرأة المصرية

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهه التحيه إلى المرأة المصرية ووصفها بأنها مثال عالي وراقي ، ودعم وإستجابة سيادته إلى السيدة محروسة التي تتحدى الإعاقة وتعول أبنائها وزوجها المريض وذلك على الهواء خلال مداخلة سيادته على قناة cbc.

وقال الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى، للست محروسة خلال "برنامج من مصر" على قناة cbc : "أنا يشرفنى إنى أكلمك، خلينى أقولك ربنا يخليكى ويوفقك وفى جهدك، واسمحيلى أقف جنبك وأقولك، والله الست المصرية دايما مثل عالى وراقى وأنا بتشرف إنى بكلمك دلوقتى والله".

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها بكلمات الرئيس قائلة" إن دعم السيد الرئيس وإشادته ومساندته الدائمة للمرأة المصرية، وحرصه على إظهار هذا الدعم والتقدير خلال جميع خطاباته محلياً ودولياً هو وسام شرف ومصدر فخر لكل سيدة وفتاة مصرية، وشهادة عظيمة من زعيم وقائد عظيم فى حق المرأة المصرية القوية الصبورة الشجاعة التى تعشق تراب الوطن " .