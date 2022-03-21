تطعيم 238 ألفا و500 مواطن ضد كورونا بأسوان (حملة طرق الأبواب)

جدة - نرمين السيد - اختتمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بالمديرية، والتى أسفرت عن تطعيم 238 ألفا و500 مواطن.





اختتمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، فاعليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بالمديرية، والتى أسفرت عن تطعيم 238 ألفا و500 مواطن. وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشؤون الصحية بأسوان فى تصريح اليوم الإثنين إن الحملة انطلقت يوم 5 مارس الجارى واستمرت حتى مطلع الأسبوع الحالى، واستهدفت تطعيم جميع فئات المجتمع من سن 12 عاما فأكبر، بدون تسجيل مسبق على الموقع وبدون انتظار رسالة كما فى السابق، من خلال 680 فرقة ثابتة ومتحركة تشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات، بالإضافة للجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات. وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الصحة لرفع نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا، وحماية الفرد والمجتمع من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

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