محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع وانضباط الأسعار فى الأسواق (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى أشرف عطية محافظ أسوان جولة، اليوم الإثنين بأحد فروع سلاسل الهايبر ماركت بطريق السادات للاطمئنان على مستوى أسعار السلع والمنتجات المعروضة وتواريخ الصلاحية للإستهلاك.





وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بالأسعار الاسترشادية لوزارة التموين وتحقيق هامش ربح بسيط يتواكب مع دور فروع هذه السلاسل فى تحقيق التوازن المطلوب للأسعار فى السوق المحلى تأكيدا للقاعدة التجارية تحقيق مبيعات أعلى بسعر أقل فى ظل توافر السلع وعدم وجود مبرر لزيادة أسعارها، وهو الذى يستلزم بالتوازى ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على جميع سلاسل الهايبر ماركت لضمان ألتزامها بالأسعار الحالية وبمستوى جودة عالية.

كما شدد المحافظ خلال تفقده لعدد من مخابز العيش الحر والفينو والبلدى المدعم بطربق كسر الحجر على الإلتزام بما جاء فى قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المتضمن أسعار وأوزان الخبز الحر والفينو، والإعلان عن هذه الأسعار والأوزان فى أماكن ظاهرة وواضحة للمستهلكين، وتكليف الإدارات التموينية بالمتابعة الميدانية اللحظية لذلك، مع إتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.

وخلال تفقده لفرع الشيخ هارون لمجمع الشركة المصرية ومخازن الجملة التابعة لها، شدد المحافظ على ضخ المزيد من السلع الغذائية والأساسية وياميش رمضان فى جميع فروع الشركة بإجمالى 33 فرعا على مستوى مراكز ومدن المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان لتوفير احتياجات المواطنين من كل السلع ولاسيما اللحوم الحمراء ومشتقاتها، بجانب الدواجن والبيض والسكر والأرز والمكرونة، وهو يتوازى مع الدور الحيوى للمعارض أهلا رمضان التى تم إفتتاحها فى 5 مدن رئيسية.

وأضاف بأنه سيتم الضرب بيد من حديد عل يد كل فاسد ولن يسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع إذ سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة والصارمة.

وحرص محافظ أسوان على إدارة حوارا مع المواطنين المتواجدين داخل المجمع عن مستوى الأسعار فى الأسواق، وملاحظاتهم حول توافر السلع وأسعارها وإحتياجاتهم منها.

واختتم أشرف عطية جولته بتفقد الأعمال الجارية لإقامة أكبر معرض "أهلا رمضان" بمنطقة خان أسوان وذلك فى إطار جهود المحافظة لطرح كميات كبيرة من كافة السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية ليضم العديد من العارضات والشركات وهو الذى سيتوازى معه تقديم خدمات ترفيهية وعروض فنية وأمسيات ثقافية رمضانية فى ظل توافر ساحة إنتظار للسيارات بمساحة 500 م2، موجها إلى رفع تراكمات الرتش والمخلفات بجوار سور السكك الحديدية أمام كوبرى الشيخ عيسى وطرحها لإستغلالها فى إقامة حدائق ومتنزهات تضم كافيهات وساحات إنتظار ودورات مياه عمومية.