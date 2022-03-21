محافظ قنا: 64 مليونا و510 آلاف جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إنه تم اعتماد مبلغ 64 مليونا و510 آلاف و737 جنيها لتنفيذ 1554 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.





وأضاف الداودى فى تصريح اليوم الإثنين، أن عدد المشروعات الممولة من الجهاز بلغت 1554 مشروعا منها 150 مشروعا صغيرا بإجمالى تمويل 31 مليونا و163 ألفا و582 جنيها وفرت 409 فرص عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1404 مشروعات بتمويل قدره 33 مليونا و347 ألفا و155 جنيها وفرت 2523 فرصة عمل لابناء محافظة قنا. يأتى ذلك فى الوقت الذى تولى فيه المحافظة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير فى إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

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