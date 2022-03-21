عاجل- التعليم تعلن نتائج أول يوم تدريب على الاختبارات الإلكترونية

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جاء ذلك فى بيان نشرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين.
جدير بالذكر أن وزارة الترببة والتعليم والتعليم الفنى أتاحت منصة الاختبارات داخل الخوادم الخاصة بالمدارس الثانوية المجهزة والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات، وقد أتاحت منصة الاختبارات البديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة، وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، كما أتاحت تطبيق خاص بالتابلت يمكن الطلاب من أداء الاختبارات مباشرة من خلاله ويحول دون محاولات الغش الإلكترونى بشكل احترافى.
وأوضحت الوزارة أنه قد سبق إتاحة منصة التدريب لعدد 5000 أخصائى تطوير تكنولوجى بالمدارس الثانوية والإدارات التعليمية والمديريات منذ فترة، وجارى الإنتهاء من تدريبهم، فضلا عن عقد عدة ورش عمل مع مسئولى التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية، عن طريق الإدارة العامة البنية الأساسية التكنولوجية، وكذلك تدقيق البيانات الخاصة بالطلاب.
وأشارت إلى أن التدريب مستمر يومى 21 و22 مارس الجارى، فى مادتى الفيزياء والتاريخ على الترتيب.
وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الحرص على حضور التدريب وعدم التخلف للحصول على أكبر فائدة.
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