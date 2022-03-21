بيان مهم من السكة الحديد بشأن قطارات الوجه البحرى

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جدة - نرمين السيد - وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه نظراً لاستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات والاتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط القاهرة الإسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك، فقد تقرر اختصار وصول وقيام قطارات الوجة البحرى (الروسى ذات التهويه الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة، مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة إلى الوجه القبلى إلى محطة القاهرة وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25/3/2022.
وشددت الهيئة على أن القيمة المقررة للتذكرة لكافة القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة ستكون طبقاً للتعريفة المقررة للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة .
وأوضحت أنه فور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سوف يتم اعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من محطة القاهرة كالتشغيل الحالى المعتاد.
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