محافظ بورسعيد: المرأة المصرية ستظل دائما صمام الأمان للمجتمع بأسره

جدة - نرمين السيد - قال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصرية فى ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة وأدركت أن الأمم لا ترقى إلا برفعة المرأة، فكانت المرأة المصرية ولا زالت وستظل دائما صمام الأمان للمجتمع بأسره.





وأكد أن الاحتفال بـ(عيد الأم) هو تجسيد وإيمان بمكانة الأم الكبيرة وعرفان بدورها الأصيل فى بناء الأمم، وتأكيد على الاستمرار فى دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التى تضاف إلى سجلها المشرف. جاء ذلك فى بيان للمحافظ اليوم الإثنين لتهنئة السيدات والأمهات المصرية بصفة عامة، وأمهات محافظة بورسعيد بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم. ووجه محافظ بورسعيد تحية إجلال وتقدير للأم المصرية فى يومها الذى يوافق 21 مارس من كل عام، مشيرا إلى أن سيدات مصر كافحن على مر التاريخ وأثبتن أنهن قادرات على التغيير والعمل، وتحمل المسئولية وإثبات أنفسهن فى مختلف المجالات.

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