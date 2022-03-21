هيدي كرم لوالدتها بمناسبة عيد الأم: «أنتِ مصدر قوتي وحياتي من غيرك فوضى»

/687130/هيدي-كرم-لوالدتها-بمناسبة-عيد-الأم-أنت-مصدر-قوتي-وحياتي-من-غيرك-فوضى
وجهت الفنانة هيدي كرم رسالة لوالدتها بمناسبة عيد الأم، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وهنأت أمها بهذه المناسبة السعيدة برسالة مؤثرة وتفاعل معها المتابعين بتهنئة والدتها.
دوت الخليج يرصد لكم تهنئة الفنانة هيدي كرم لوالدتها بمناسبة عيد الأم وذلك خلال السطور القادمة.
تهنئة هيدي لوالدتها بعيد الأم
وكتبت هيدي لوالدتها من خلال صورهما رسالة محتواها: انتي مصدر قوتي و اماني انتي السند و الضهر انتي العقل و الحكمه انتي اللي دايماً واقفه و ثابته و قويه و ساندانا كلنا و لاحقانا دايماً و لما بنقع بتشيلينا و ترفعينا و تقوينا و تفوقينا… بحبك و من غيرك حياتي كانت هاتبقى فوضى بس!!! يا ست الكل يا نعمه كبيره من ربنا انت الدنيا كلها بحبك اوي.
هيدي كرم ومشاهدة الكرتون
ومن الجدير بالذكر، أن تحدث كل من الفنان سامح حسين، والفنانة هيدي كرم، والإعلامية شيرهان أبو الحسن، عن عادات لازالوا يتخذونها من الصغر في حلقة من برنامج «راجل و2 ست»، فيما كشفت النجمتين عن طرق يتخذونها لمواجهة السن، وقد صرحت هيدي كرم فقالت إنها حتى اليوم تحرص على مشاهدة أفلام الكرتون خاصة “توم وجيري” و”سندريلا”، مشيرةً إلى أن هذا ليس بشكل دائم بل في أوقات معينة.
وتابعت، قائلة: “في أي حتة في الدنيا لازم أروح الملاهي، ومراجيح جنينة الأطفال"، مشيرةً إلى أن هناك مواقف يتعرض لها الإنسان تجعله يشعر أنها لازال طفلًا”.
معلومات عن هيدي كرم
تبلغ هيدي من العمر 42 عام، وولدت في شبرا وعاشت فيها سبع سنوات، تخرجت من كلية التجارة «قسم لغة فرنسية» في جامعة عين شمس، بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التليفزيونية واستمرت في تقديمها لمدة عامين ثم عملت كمذيعة مدة قصيرة، وذلك في شبكة شبكة راديو وتلفزيون العرب وقناة إم بي سي 1، وتخرجت أثناء ذلك من كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم دخلت مجال التمثيل من خلال مسلسل مارينا مارينا ولم يتم عرضه، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال الفنية.
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