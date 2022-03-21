/687128/فريدة-سيف-النصر-عن-عيد-الأم-أي-عيد-هذا-وصحبته-رحلت

عبرت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر عن حزنها الشديد لفقدان والدتها، معتذرة عن عدم قدرتها على إلقاء كلمة بمناسبة عيد الأم للمعنيين في العاصمة الإدارية نظرًا عن غياب صاحبة هذا العيد.

دوت الخليج يرصد تذكر الفنانة فريدة سيف النصر لوالدتها في عيد الأم.

فريد سيف النصر تعبر عن حزنها لرحيل والدتها

كتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "عيد الأم..باعتذر عن كل اللي طلبوا مني كلمه او فيديو سايعرض اعتذر للمعنيين بالأمر في العاصمه الإدارية اللي يشرفني أي عمل لها".

وتابعت: "لكن والله العلي العظيم قسم عظيم ما قادر يخرج مني اي كلمه لعيد الأم ولا حتي ليا لها طعم.. اي عيد هذا وصاحبته رحلت، قلبي حزين واسفه"

واختتمت فريدة سيف النصر حديثها قائلة: "أنا زي اللي خسر بيته وناسه وقاعد في الطل عريان.. أمي اول بيت سكنته في رحمها وبين ضلوعها، وحشتيني ياجنتي ياكل دنيتي.. لوزه".

فريدة سيف النصر في «رانيا وسكينة»

على الصعيد الآخر، شاركت الفنانة فريدة سيف النصر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسيوك ، صور لها من كواليس مسلسلها الجديد “ رانيا وسكينة ” والتي انضمت له مؤخرا ، ويعرض خلال شهر رمضان القادم .

وعلقت فريدة سيف النصر علي الصور قائلة : “ الست ياقوت اللي يعاديها يموت ؟احلي حاجه كاست بحبهم وبيحبوني وأحلي مقابله من حبايب قلبي روبي حبيبتي وعشرة مسلسل بدون ذكر أسماء.ومي عمر من الفتوه والحب اللي ربط ارواحنا لله وفرحتنا بمقابلتنا الحمدلله ..والجميله الرقيقه..المخرجه شيرين عادل اللتي تعشق الممثل ولاتقتل إبداعه..أما حافظ بقي مشكله..رانيا وسكينه في رمضان علي M B C مصر..من كتابة المبدع..محمد صلاح العزب.شكر خاص للي عامله لهم تاج..لأن كل كلمه حلوه وصلت لي الحمدلله عالمحبه في الله ”.

أبطال مسلسل رانيا وسكينة

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

تدور احداث مسلسل رانيا وسكينة في إطار إجتماعى كوميدى حول شخصية فتاة تدعي رانيا من طبقة أرستقراطية تضطرها الظروف للانتقال للإقامة مع فتاة من منطقة شعبية تدعي سكين ، ومن هنا تبدا الاحداث الكوميدية ، خاصة مع وجود اختلاف بين الشخصيتين.