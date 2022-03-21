«مياه المنوفية»: استمرار حملات تطهير البالوعات بشوارع شبين الكوم

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شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اليوم الاثنين، حملات مكبرة لتطهير وتسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي، استعدادا لفصل الصيف، بناء على تعليمات الدكتور المهندس محمد نحيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

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وأشار نجيب إلى أن قطاع التشغيل والصيانة وفريق الصيانة يكثفون جهودهم في أعمال تطهير البالوعات من الرمال والمخلفات في شوارع وأحياء المدينة، موضحًا أنه يتم تعبئة الرمال والمخلفات الناتجة عن التطهير بشكاير لسهولة رفعها والحفاظ على نظافة الشوارع.

حملات مكبرة لتطهير جميع بالوعات الصرف الصحي

وقال رئيس الشركة، إنه تم البدء فى تنفيذ خطة الشركة، من خلال حملات مكبرة لتطهير جميع بالوعات الصرف الصحي، بجانب تطهير جميع مطابق، وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحى، حيث تم تطهير بالوعات الصرف الصحى بمنطقه مساكن التعاونيات ، كما تم الانتهاء من تطهير اعمال التطهير بشارع حسين الغراب وتطهير نفق السمك ونفق البساتين، كما تم تطهير البالوعات والمطابق بطريق مليج وتطهير كافة شنايش الأمطار والتأكد من مدى الجاهزية والفاعلية استعدادا لاستقبال فصل الصيف.