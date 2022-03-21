أحمد القناوي في عيد الأم لـ دوت الخليج: كل أنثى أم وإن لم تلد

/687125/أحمد-القناوي--في-عيد-الأم-لـ-تحيا-مصر-كل-أنثى-أم-وإن-لم-تلد

وجه النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم، قائلا: كل أنثى أم، وإن لم تلد، فكل عام أمهاتنا بخير وسعادة.

دوت الخليج

وأضاف القناوي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: كلمة أم حروفها صغيرة ولكنها تحتوي علي أكبر المعاني من الحب والتضحية والحنان، فهي نهر لا ينضب من العطف والحنان، فهي تعطي ولا تنتظر مقابل، فالبيوت دون الأمهات الصالحة قبور.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأم هي الصديقة الأولي، وهي حجر أساس البيت، فالبيوت تبني بالأمهات الصالحة، مضيفا: ربنا يخلى اللى عايشين ويرحم اللى ربنا أفتكرهم.

السيدة انتصار السيسي في عيد الأم: «هي المعلم الأول للأخلاق والمبادئ»

هذا و هنأت السيدة انتصار السيسي، الأم المصرية بمناسبة عيدها، قائلة: في عيدها، أهنئ كل أمهاتنا، فبرغم كل التحديات، تظل الأم المصرية نموذجًا يحتذى به، كبطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها.

وأضافت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية فيسبوك: تحية فخر وتقدير إلى كل أم، فهي المعلم الأول للأخلاق والمبادئ، والمثل الأعلى، ومنارة الحب والحنان.