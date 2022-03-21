/687122/السيدة-انتصار-السيسي-في-عيد-الأم-هي المعلم-الأول-للأخلاق-والمبادئ

هنأت السيدة انتصار السيسي، الأم المصرية بمناسبة عيدها، قائلة: في عيدها، أهنئ كل أمهاتنا، فبرغم كل التحديات، تظل الأم المصرية نموذجًا يحتذى به، كبطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها.

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