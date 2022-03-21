/687121/إلى-600-ألف-دولار--فيلم-The-Batman-يتصدر-شباك-التذاكر-العالمي

صعدت إيرادات فيلم The Batman لأكثر من 600 ألف دولار، وذلك في دور العرض العالمية بنهاية عطلة الأسبوع الماضي، والذي حقق نجاح باهر وتصدر شباك تذاكر السينمات العالمية.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل تصدر فيلم The Batman شباك التذاكر العالمية وذلك خلال السطور القادمة.

حقق فيلم The Batman محليًا في أمريكا الشمالية أكثر من 300 ألف دولار، وتم تحقيق افتتاحية ناجحة بسببه في دور العرض الصينية، والتي بلغت إيراداتها حوالي 77 مليون دولار، ليعتبر فيلم The Batman من أنجح أفلام هوليوود في هذا الوسط خلال العام الجاري.

ومن المتوقع استمرار فيلم The Batman في تحطيم كل الأرقام القياسية في شباك التذاكر خلال الأسبوعين القادمين، وذلك قبل بدء عرضه على منصة HBO MAX يوم 19 أبريل القادم.

قصة فيلم The Batman الجديد

وقصة The Batman فيلم، تدور حول (بروس وين) المعروف بالرجل الوطواط الذي يقوم بتجسيده روبرت باتينسون، والسنة الثانية له كفارس الظلام وحامي مدينة جوثام، عندما يجد نفسه في مواجهة (ريدلي) الذي يقوم بتجسيده بول دانو القاتل المتسلسل السادي، الذي يستهدف الشخصيات السياسية الرئيسية في جوثام، عندها يضطر باتمان للتحقيق في الفساد المخفي في المدينة والتشكيك في تورط عائلته بهذا بالأمر.

وقد حمل باتمان لواء وشعلة إنقاذ مدينة جوثام بالتعاون مع الشرطة، خاصة صديقه جيم جوردون رجل الأمن الذي اشترك مع باتمان في حل لغز مقتل عدد من المسئولين على يد الشرير الشهير ذا ريدلر، كما يتعاون باتمان الذي يعرض علانية برجل الأعمال بروس واين الشاب، مع كات وومان التي تلعب دورها زوي كرافيتز في إقصاء أكبر عناصر الفساد في مدينة جوثام، ومحاربة أعمال ذا ريدلر الشريرة بعدما فاقت المدى وأغرق المدينة بأكملها.

أبطال فيلم The Batman

ويشارك في بطلة The Batman إلى جانب روبرت باتينسون وزوي كرافيتز، كل من بول دانو، وآندي سيركيس وكولين فاريل وجيفري رايت، ويخرجه مات ريفز، يظهر روبرت باتينسون في تريلر The Batman لأول مرة بملابس الرجل الوطواط الذي يرعب الجميع، وبدت عليه شراسة وأداء مختلف عن أدواره السابقة.