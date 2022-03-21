أربعة أيام راحة سلبية للاعبي المصري استعدادًا لمازيمبي

/687120/أربعة-أيام-راحة-سلبية-للاعبي-المصري-استعدادا-لمازيمبي

قرر معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لأربعة أيام عقب نهاية مباراة الفريق أمام ضيفه القطن الكاميروني بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي انتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب مساء الجمعة المقبل استعدادًا لخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات والتي تجمعه بمضيفه فريق مازيمبي الكونغولي والمقرر اقامتها في الثالث من أبريل المقبل على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.

حقق النادي المصري الفوز على نظيره أوتوهو الكونغولي بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبدأ لاعبوا المصري بتحفظ نوعاً ما، حتى دخلوا في المباراة وهددوا مرمى أتوهو في المقابل الفريق الكونغولي قام بالتهديد عن طريق عدة كرات من مرتدات شكلت خطورة على أبناء بورسعيد.

المصري ضد أوتوهو

ولكن تغير الأمر في شوط المباراة الثاني، وسيطر المصري على جميع أرجاء الملعب وهددوا مرمى أوتوهو في أكثر من كرة وحاولوا تسجيل هدف في ظل تكتل لاعبي الفريق الكونغولي.

لينجح المصري في الأخير بعد عدة محاولات من إحراز هدف في الدقيقة 83 عن طريق حسن علي، ليعطي فوز و3 نقاط مهمين للفريق البورسعيدي.

المصري يسقط أمام طلائع الجيش ويواصل نزيف النقاط بالدوري

انتهت أحداث مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي بنتيجة، هدف دون رد، لصالصح الطلائع، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء من خلال خطأ من حسن علي لاعب فريق المصري في تمرير الكرة فضغط عليه اللاعب محمد جابر واستخلص الكرة ثم مرر كرة إلى فيكتوري بنينيانجبا المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت أقصى يمين المرمى.

وبهذا الفوز يرفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة الثالثة عشر، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد المصري عند النقطة السادسة عشر في المركز السادس.