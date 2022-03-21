/687118/لمواجهة-مخالفات-البناء-محافظ-أسيوط-يشارك-باجتماع-رئيس-الوزراء-عبر-الفيديو-كونفرانس

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الاثنين، في اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة جهود التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أركان حرب خالد فوزي مدير المساحة العسكرية واللواء وائل سعده مساعد وزير التنمية المحلية والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة والدكتور عبدالرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة ومحافظو جنوب سيناء والوادي الجديد والشرقية والسويس والجيزة والقاهرة والفيوم والغربية وسوهاج والإسماعيلية وأسوان والمنيا كما حضر الفيديو كونفرانس مع المحافظ المهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بأسيوط.

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وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المراكز في المحافظات سواء من حيث المتغيرات المكانية التي حدثت بها وموقف التعامل مع هذه المتغيرات وإزالة أي تعد على الأراضي الزراعية.

إلغاء الأسمدة المدعومة عن المتعدين على الأراضي الزراعية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم متابعة هذا الملف أسبوعيا ولن نمل فهذا حق المواطنين وحق الدولة في الحفاظ على أراضيها الزراعية من التعديات والمخالفات، مشددًا على ضرورة متابعة إجراءات إلغاء الدعم عن المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وفي هذا الإطار أكد السيد القصير وزير الزراعة أنه تم بالفعل إلغاء الأسمدة المدعومة عن المتعدين على الأراضي الزراعية كما بدأت وزارة التموين في اتخاذ إجراءاتها بشأن إلغاء الدعم التمويني، مؤكدًا أن الإجراءات الحاسمة التي تتخذها الدولة حالياً ساهمت في انخفاض معدلات التعديات على الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أنه منذ أول مارس هناك 9 محافظات لا توجد بها أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأنه جار العمل حالياً على أن تكون كل محافظات الجمهورية بلا أي تعديات على الأراضي الزراعية.

كما عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقرير اللجنة المُشكلة من وزارتي التنمية المحلية والزراعة لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية وفقا لما أصدرته إدارة المساحة لبعض الحالات غير القانونية خارج الحيز العمراني وعدد الحالات التي تمت إزالتها وتلك التي تم التصالح فيها بمختلف المحافظات.

الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية بأسيوط

من جانبه استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تتم عملية الرصد بشكل آلي ومراجعتها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية مؤكدا إنه يتم التعامل الفوري مع أي متغير جديد بشكل يومي والتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات أيا كان نوعها سواء من بناء مخالف أو تشوينات أو تراكمات أو أية تغييرات جديدة وإزالتها فوراً في الحال لافتا إلى إنه يتابع بنفسه يومياً آخر مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية ويقوم بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات والمخالفات الواردة من إدارة المساحة العسكرية والرد الفوري علي كافة الملاحظات والتصدي لأي تعدي ومنعه في المهد كما يتم حصر أسماء المتعدين وإرسالها للجهات المعنية في التموين والزراعة لاتخاذ الاجراءات الازمة تجاههم في ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن وإلغاء أي صور دعم تقدم لهم سواء دعم الخبز أو التموين أو الأسمدة مؤكدًا أننا لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.