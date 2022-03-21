/687116/أول-ظهور-لـ-كاظم-الساهر-من-عزاء-طليقته-صور

استقبل الفنان العراقي كاظم الساهر عزاء زوجته الأولى وأم ولديه، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، في مسجد عمر الفاروق بلوس أنجلوس.

دوت الخليج يرصد استقبال كاظم الساهر لعزاء طليقته.

كاظم الساهر يتلقى عزاء طليقته

وغرد القيصر بصورة من تواجده بعزاء طليقته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها قائلًا: "عزاء للمرحومة أم وسام في مسجد عمر الفاروق في لوس أنجلوس".

وفاة طليقة كاظم الساهر

أعلن الفنان العراقى كاظم الساهر وفاة زوجته السيدة عروبة الساهر، أم أولاده وسام وعمر، وكتب كاظم عبر صفحته على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادى وسام وعمر فى ذمة الله..الفاتحة".

كاظم الساهر يؤجل حفلاته الغنائية حدادًا على طليقته

ألغى النجم كاظم الساهر حفلاته الغنائية كافة، التي كان من المقرر أن يحييها في جولته الغنائية في أمريكا وكندا، حيث كان عددها 8 حفلات، أحيا منها حفلتين وتبقت 6 حفلات أخرى. ويعود سبب إلغاء الحفلات لوفاة زوجته الأولى عروبة الساهر أم ولديه، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقا.

تزوج الفنان كاظم الساهر من ابنة عمه وكان عمره 19 عاما، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر

من جانبه، طرح الفنان العراقي كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان "عراقنا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على إنستجرام إن الأغنية إهداء منه إلى الشعب العراقى.

وتقول كلمات الأغنية:

عراقنا حبيبنا بالقلب والعيون غير العراق من لنا لولاه لا نكون توحدت اعراقنا والعزم في اعماقنا لبيك يا عراقنا نبنيك قادمون خذنا جميعا ضمنا لصدرك الحنون

عُمر الحضارة عُمرنا ويقظة الزمان نحن الذين جاهدوا ليرتقي الانسان قد عانق بسمائنا الأنجيل والقرأن بعربنا، بكردنا سريان تركمان اشور من كلدان وسائر الأديان

اولادنا اكبادنا حملوك بالاحضان لا شيء في حياتهم اغلى من الاوطان

بصبرنا وعزمنا سنضهر الاحزان لن يخذل الله بيدٍ تسعى الى البنيان