/687114/النائب-محمود-القط-لـ-تحيا-مصربعيد-الأم--المصرية لها-طبيعة-فريدة

تقدم النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهنئة لكل امهات مصر، على ما يبذلونه من جهدا فى تربية النشء والأجيال الواعدة.

دوت الخليج

النائب محمود القط لـ تحيا مصربعيد الأم: « المصرية لها طبيعة فريدة»

وأكد النائب محمود لقط ، عضو مجلس الشيوخ، أن الأحتفال “ بعيد الأم” يعتبر يوما للتذكرة بأن الإنسانية لها جذور من العطف و الحنان و الصبر و تحمل المشاق، موضحا أن هذه الجذور تتمثل في شخصية الأم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إن شخصية الأم المصرية لها طبيعة فريدة من نوعها تجعلنا نقف لها تقديرا واحتراما اليوم و كل يوم، مضيفا” كل عام و أنتن خير سيدات العالم”.

هذا وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأرق التهاني للأم المصرية بمناسبة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وأكدت التنسيقية، أن الأم المصرية تحملت الصعاب وضربت المثل في التفاني والتضحية من أجل الوطن، وتقدم كل يوم أبناءها شهداء في مواجهة أعداء الوطن والحياة.

كما تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتهنئة خاصة إلى أمهات الشهداء الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المصرية، ويؤكد أعضاء التنسيقية أن أمهات الشهداء أمهاتنا جميعًا.

هذا ويعتبر شهر مارس من كل عام ،” شهرا للمرأة” حيث تقام فيه العديد من الاحتفالات والمناسبات للإحتفاء بالمرأة وتقديرا لجهودها فى المجتمعات، حيث تعتبر كل دول العالم يوم 21 من مارس من كل عام “ عيد للأم”، ويتم الاستعداد للاحتفال به من خلال شراء الهدايا المختلفة، فضلا عن أن بعض الأبناء والأسر تفضل الاجتماع والاحتفال فى المنزل بأمهاتهم.