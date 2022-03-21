/687115/وكيل-صحة-المنوفية-في-جولة-مسائية-مفاجئة-لمستشفيات-منوف-العام

قام الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بعمل جولة مسائية تفقدية مفاجئة لسير العمل بمستشفيات منوف العام و سرس الليان مساء أمس الأحد .

دوت الخليج

رافق وكيل صحة المنوفية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية بحضور كلاً دكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام والدكتورة إيمان أبو كبشة مدير مستشفى سرس الليان ومسئولي الطب العلاجي بالمديرية و الأطقم الطبية و الإدارية المنوطة بتقديم الخدمة بكل مستشفى على حده.

استقبال و طوارئ و حضانات و عنايات و أقسام الداخلي

كما تفقد جميع الأقسام بكل مستشفى على حده من استقبال و طوارئ و حضانات و عنايات و أقسام الداخلي و العمليات و وحدات الغسيل الكلوي و شبكات الأكسجين و الوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلى مدى كفاءة واستعداد الأطقم الطبية المقدمة للخدمة و الوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع أقسام المستشفى.

كما تم أيضاً الوقوف على جميع أعمال السلامة والصحة المهنية حرصاً على صحة و سلامة المرضى و ذويهم و جميع العاملين بالمستشفى .

الشكر للأطقم الطبية و الإدارية المنوطة بتقديم الخدمة للمواطنين

وفي ختام جولته تقدم وكيل صحة المنوفية بالشكر للأطقم الطبية و الإدارية المنوطة بتقديم الخدمة للمواطنين بكل مستشفى لجهودهم المبذولة في ظل ظروف جائحة كورونا من أجل تحقيق خدمة طبية بجودة عالية تلائم آمالهم و أحلامهم آملاً منهم المزيد والمزيد من أجل صحة و سلامة المرضى وارتقاءً بالمنظومة الصحية بمحافظة المنوفية.