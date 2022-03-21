/687134/بعد-رفع-سعر-الفائدة-1-اعرف-مكاسب-البورصة-حتى-الساعة-12

شهدت قيمة التداول بالبورصة المصرية، اليوم،ارتفاعا، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 من 10973.72 في بداية تعاملات اليوم إلى 11464.13 بمعدل نمو4.5 %.

دوت الخليج

مكاسب البورصة حتى الساعة 12

كما ارتفع مؤشر EGX 70 من 1924.25 في بداية تعاملات اليوم إلى 1993.38 بمعدل نمو %3.6.

وارتفع أيضا مؤشر EGX 100 من 2894.38 في بداية تعاملات اليوم إلى 3012.77 بمعدل نمو4.1 %.

كما ارتفع رأس المال السوقي من 708.3 مليار جنيه ليصل إلى 736.3 مليار جنيه، لتحقق البورصة مكاسب تتجاوز 28 مليار جنيه حتى منتصف اليوم.

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% فى اجتماع استثنائى

وكان قد رفع البنك المركزي، الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.وقام المركزي برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.75%.

وأكد في بيان له، أنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد برادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جانحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي. وحرصا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.