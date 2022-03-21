ماذا حدث  بعد رفع سعر الفائدة 1%؟ 

رفع البنك المركزي، الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.وقام المركزي برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.75%.

دوت الخليج

وأوضح في بيان له، أنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% فى اجتماع استثنائى

وأشار إلي أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد برادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جانحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي. وحرصا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

وأكد أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (= ٢ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وفي ما يلي نرصد لكم، ما حدث بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1%، كالتالي:

-البنك المركزى يقرر رفع سعر الفائدة 1% فى اجتماع استثنائي

-طرح شهادات إدخار ببنكى الأهلى ومصر بفائدة 18%

-الدولار يرتفع في البنك الأهلي 17.4 جنيه وبنك مصر 17.4 جنيه.

-الدولار في العربي الافريقي الدولي 17.42 والتجارى الدولي 17.42 والمصرف المتحد 17.42

-أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 895 جنيها للجرام