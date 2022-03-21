أخبار مصرية

السيدة انتصار السيسي فى عيد الأم: الأم المصرية نموذجًا يحتذى بها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة للأمهات المصريات فى عيدهن، وقالت عبر فيسبوك :"في عيدها، أهنئ كل أمهاتنا، فبرغم كل التحديات، تظل الأم المصرية نموذجًا يحتذى به، كبطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها، فتحية فخر وتقدير إلى كل أم، المعلم الأول للأخلاق والمبادئ، والمثل الأعلى، ومنارة الحب والحنان".

السيدة انتصار السيسى

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيدة انتصار السيسي فى عيد الأم: الأم المصرية نموذجًا يحتذى بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا