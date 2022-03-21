السيدة انتصار السيسي فى عيد الأم: الأم المصرية نموذجًا يحتذى بها

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة للأمهات المصريات فى عيدهن، وقالت عبر فيسبوك :"في عيدها، أهنئ كل أمهاتنا، فبرغم كل التحديات، تظل الأم المصرية نموذجًا يحتذى به، كبطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها، فتحية فخر وتقدير إلى كل أم، المعلم الأول للأخلاق والمبادئ، والمثل الأعلى، ومنارة الحب والحنان". السيدة انتصار السيسى

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