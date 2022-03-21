الصحف اللبنانية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على دعم مصر الدائم للبنان

ونشرت صحيفة "النهار" اللبنانية في عددها اليوم في صدر صفحتها الأولى صورة من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبطريرك الماروني، وأشارت إلى تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي والتي أكد فيها ترحيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالراعي في بلده الثاني مصر، مشددا على الاعتزاز بعمق العلاقات ‏الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة ‏وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات ‏في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، ‏ومثمناً الدور البناء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة ‏استقراره‎.

وفي ‎الصفحة الأولى لصحيفة "الشرق" الصادرة اليوم، جاءت صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله البطريرك الماروني بعنوان رئيسي "السيسي أكد للراعي دعم مصر الدائم للبنان"، مسلطة الضوء على تصريحات الراعي التي وجه فيها الشكر للرئيس السيسي على الدعم الدائم والمستمر وخصوصا بعد انفجار ميناء بيروت البحري، بالإضافة إلى المساعي المصرية للحفاظ على استقرار لبنان.

وأشادت الصحيفة بحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه .

وفي صحيفة "نداء الوطن" في عددها الصادر اليوم، ركزت الصحيفة على اللقاء الذي عرض خلال البطريرك الماروني المشاكل التي تواجه لبنان، معرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك ‏كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل‎.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء على حرص مصر على سلامة لبنان وأمنه واستقراره، ‏وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر النزاعات في ‏المنطقة.

وركزت الصحيفة على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الدور البناء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في ‏سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره.