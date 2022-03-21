الأربعاء.. مناقشة دور الجامعات فى إنجاح قمة شرم الشيخ للمناخ

جدة - نرمين السيد - تستضيف جامعة القاهرة، الأربعاء المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى، الدكتور محمود محى الدين رائد المناخ للقمة العالمية السابعة والعشرين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فى ندوة بعنوان " تغيرات المناخ.. دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمى فى إنجاح قمة شرم الشيخ".





ويدير الندوة الدكتور محمد الخشت، فى إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022.

وتأتى الندوة فى إطار مواصلة جامعة القاهرة موسمها الثقافى الذى أعلن عنه الدكتور محمد عثمان الخشت، مع بداية الفصل الدراسى الثانى من خلال تنظيم عدد من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، وإقامة ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين وكبار الكتاب والأساتذة.

وقال الدكتور الخشت، إن هذه الندوة تهدف إلى زيادة الوعى بالمخاطر التى تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة لتغير المناخ، مؤكدا أن جامعة القاهرة تعمل على المساهمة فى التمكين من تخطيط وإدارة تغير المناخ من خلال مشروعات بحثية تطبيقية فى إطار تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتى تركز على تعزيز البحث العلمى وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أطلقت مسابقة بين أعضاء هيئة التدريس لتقديم مقترحات بحثية تطبيقية للحد من تحديات تغير المناخ، واستحدثت برامج جديدة فى مجال العلوم البيئية بكلية العلوم فى إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة، وطبقا لاتفاقية الجامعة مع وزارة البيئة والبنك الدولى لإعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع متكامل للتقليل والحد من تلوث الهواء والتغيرات المناخية، وبالتزامن مع لفت أنظار العالم لمصر لاستضافتها مؤتمر المناخ العالمى "COP27" نوفمبر المقبل وحرص مصر على القيام بدورها الرائد والقيادى فى التصدى لمشكلات البيئة والتغير المناخى.