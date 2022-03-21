«الرعاية الصحية» تعلن 3 محاور رئيسية للتعامل مع حالات الطوارئ بمستشفياتها

جدة - نرمين السيد - وأوضح السبكى أن أول هذه المحاور هو توحيد معايير حالات الطوارئ داخل كل المنشآت الصحية، وثانيها نقاط فرز تحدد مسارات المرضى والمترددين داخل المنشآت الصحية، وأخيرا استحداث مكتب بأقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة لإعادة توجيه الحالات غير الطارئة وتسهيل حجز الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية فى الوقت الأمثل وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح السبكى أن أول هذه المحاور هو توحيد معايير حالات الطوارئ داخل كافة المنشآت الصحية، وثانيها نقاط فرز تحدد مسارات المرضى والمترددين داخل المنشآت الصحية، وأخيرا استحداث مكتب بأقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة لإعادة توجيه الحالات غير الطارئة وتسهيل حجز الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية فى الوقت الأمثل وبأعلى معايير الجودة العالمية.

فيما وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال اجتماعه الذى ترأسه بمقر الهيئة، بحضور المدير التنفيذى للهيئة وعدد من قيادات الهيئة، ومن خلال الفيديو كونفرانس بمدراء أفرع الهيئة بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، بتخصيص 5% من معايير تقييم الوحدات ومراكز صحة الأسرة على معدلات الانتظار لتلقى الخدمة داخل المنشأة الطبية، وذلك لتحفيز المنشآت على استمرارية تقديم الخدمة الطبية بأسرع وقت ممكن، وفى إطار التيسير على منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

ووجه الدكتور أحمد السبكى بضبط معايير التشغيل داخل المنشآت، سواء العمليات أو العيادات الخارجية أو العناية المركزة والطوارئ، وتشكيل لجنة منوطة بذلك تتكون من رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والمشرف على منظومة للطوارئ والرعاية العاجلة ومدير شئون الأفرع ومدراء أفرع الهيئة بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

موجها بمتابعة حالات الأعطال للأجهزة الاستراتيجية داخل المستشفيات بشكل لحظى، وحل مشكلاتها بشكل فورى، مشددا على ضرورة توافر أجهزة سونار متحركة داخل كل أقسام الطوارئ بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

فيما وجه بمراجعة جداول التشغيل الخاصة بمراكز ووحدات طب الأسرة فى شهر رمضان، ومعادلة زيادة التوسع فى استقبال الحالات فى وحدات الرعاية الأولية، مع التوسع أيضا وزيادة القوى البشرية داخل المستشفيات التى تقدم الخدمات الثانوية والثالثية، وذلك بما يغطى الاستجابة السريعة لحالات الإحالة من وحدات الرعاية الأولية إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

وكلف د.أحمد السبكى مدير الرعاية الأولية، بعمل لجنة طبية لطب الأسرة وذلك لتوحيد معايير وآليات الإحالة وتفعيلها كافة داخل وحدات وطب الأسرة بالمحافظات الثلاث، وذلك طبقا لكل تخصص طبى، وهو الأمر الذى من شأنه تقديم الخدمة الطبية بأعلى مستويات الجودة وفى أسرع وقت ممكن للمنتفعين

مؤكدا على ضرورة الوقوف بشكل لحظى على مؤشرات رضاء المنتفعين على أرض الواقع وأولا بأول لإزالة أى تحديات قد تواجه المنتفعين خلال تلقيهم الخدمة الطبية، مشيرا إلى ضرورة التزام مدراء الأفرع بشكل يومى بزيارة 3منشآت، كل فى محافظته، والوقوف على مستوى رضاء المنتفعين، وإجراء مكالمات تليفونية يوميا بشكل عشوائى، لقياس معدلات رضاء المتعاملين، مؤكدا على أن التقييم الدورى للخدمات، والمتابعة الميدانية المستمرة، هو ما أسهم فى وجود تحسن ملحوظ بمؤشرات رضاء المنتفعين عن مستوى جودة الخدمة الطبية وسرعة تلقى الخدمة اللائقة.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومراجعة كل التكليفات الخاصة بالاجتماع السابق ومراجعة الخطط المقررة خلال هذا الفترة المقبلة، حيث تم استعراض كل التكليفات الخاصة بمحور رضاء المنتفعين، وقطاع الرعاية الصحية والعلاجية، إضافة إلى مؤشرات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية،موجها بالانتهاء بكل ما يخص التحول المؤسسى ومؤشرات الحوكمة الإكلينيكية داخل العيادات والعمليات والطوارئ والرعايات المركزة بكافة المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

لافتا إلى الموافقة على إنشاء لجنة طبية عليا لكل فرع من فروع الهيئة لمتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج والآداء الإكلينيكى بكافة المستشفيات داخل كل محافظة، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأعلى المعايير ويخلق آلية لضبط الخدمات الطبية المقدمة، مشيرا إلى أن اللجان الطبية تضم أفضل الاستشاريين فى كل محافظة من المحافظات الثلاث وتختص هذه اللجنة بضبط كل المعايير الطبية من قبل استشاريين موثوق بهم داخل المحافظة.