«قومى المرأة»: الحكومة تبنت العديد من المبادرات للتخفيف من آثار تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وأشار المجلس فى بيان أصدره اليوم الإثنين، إلى أن ذلك جاء خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ورئيسة وفد مصر فى فعاليات الدورة الـ66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك، فى العرض الطوعى الخاص بالتمكين الاقتصادى للمرأة، والذى أقيم على هامش الدورة.

وأشارت مايا مرسى إلى أنه تم توعية النساء بالمبادرات الريفية والأساليب الزراعية الصديقة للبيئة، وتنظيم مخيمات بيئية لتدريب السيدات على الانخراط فى الصناعات الصديقة للبيئة، وتم التوعية بالإدارة المستدامة للسيول.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى الطرح الدولى لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على 7 ركائز أساسية هى العمل على أساليب تراعى احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخى، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئى العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق فى إطار أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الركائز تشمل أيضا معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئى على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكى بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخى.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أهمية رفع الوعى حيث أن الحملات التى يتم إطلاقها تصل إلى ملايين النساء لتشجيعهن على دخول سوق العمل، وتعتبر التكنولوجيا وتقنيات التسويق ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.

وقالت إن دستور 2014 يتضمن أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف وعدم التمييز، من أهمها المادة 11.

وأشارت إلى "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030".. التى أعدها المجلس القومى للمرأة واقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر2030.

وأوضحت أن مصر هى الأولى على مستوى العالم التى تطلق استراتيجيتها الوطنية فى إطار أهداف التنمية المستدامة.

وأفادت الدكتورة مايا مرسى بأن إدماج منظور المساواة بين الجنسين فى جميع القطاعات من أولويات الحكومة المصرية، مشيرة إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين ونموذج الختم المصرى للمساواة بين الجنسين والذى يهدف إلى دفع التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع البنك الدولى.

وأشارت رئيسة وفد مصر إلى أنه تم مضاعفة عدد النساء المستفيدات من برامج الادخار والإقراض والشمول المالى حيث ارتفعت النسبة من 27% إلى حوالى 47.5%، وتلاشت الفجوة فى الالتحاق بالتعليم كما ارتفعت نسبة محو أمية النساء.

وأكدت أن هناك تشريعات تحدد تكافؤ الفرص بين الجنسين فى مجال الاستثمار والإرث بالإضافة إلى التعديلات فى القوانين الخاصة بالحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، علاوة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى تم التصديق عليه فى عام 2019، بالإضافة إلى قرار وزارة التربية والتعليم بإعفاء المرأة المعيلة من دفع المصروفات المدرسى.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة إنه يتم العمل حاليا على تعديل قانون العمل فى البرلمان لضمان المساواة بين الرجل والمرأة فى سوق العمل، مشيرة إلى أنه تم رفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلا والعمل فى صناعات محددة مع ضمان توفير حماية المرأة وفقا لمرسوم صادر عن وزير القوى العاملة، كما تم التصديق على عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين يمارسون التحرش.

ولفتت إلى إصدار وزارة النقل مدونة السلوك القومية لقواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين فى وسائل النقل العام، وحملات توعية فى السكك الحديدية ومحطات المترو، مشيرة إلى فوز الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية فى مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد المرأة والاندماج الاقتصادى الممول من البنك الأوروبى.

وأضافت أن قانون العمل المصرى يحظر صراحة التمييز فى الأجور ويضمن قانون العمل المساواة فى الأجر عن العمل المتساوى، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة عضو فى المجلس القومى للأجور.