تنفيذ 29 قرار إزالة لتعديات على أراضى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة الرى وإدارة أملاك الدولة من استرداد 610 أمتار من أراضى أملاك الدولة ، بنطاق حى شرق، فى إطار تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.





وقال رئيس حى شرق محارب هيلع ـــ فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، إنه تم تنفيذ 29 قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة شملت مناطق أبيس الأولى وأبيس الثانية وخورشيد والحسينية وسكينة، وأسفرت عن استرداد مساحة 610 أمتار وإزالة التعديات بمختلف أشكالها على أراضى مصارف الصرف. وأكد استمرار حملات إزالة التعديات لفرض الانضباط وإعلاء سيادة القانون.

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