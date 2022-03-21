عاجل- السيدة انتصار السيسى تهنئ المرأة المصرية بعيد الأم

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جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية قائلة: "فى عيدها، أهنئ كل أمهاتنا، فبرغم كل التحديات، تظل الأم المصرية نموذجا يحتذى به، كبطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها. فتحية فخر وتقدير إلى كل أم: المعلم الأول للأخلاق والمبادئ، والمثل الأعلى، ومنارة الحب والحنان".
وبداية احتفال عيد الأم فى مصر يرجع للكاتب والصحفى مصطفى أمين، عندما جاءت إليه سيدة أرملة فى مكتبه، لتحكى عن معاناتها بعد وفاة زوجها، وتعبها فى تربية أبنائها حتى تزوجوا ولم يسألوا عليها، لذا قرر تخصيص يوم للاحتفال بعيد الأم ونادى فى مقاله بتخصيص يوم لتقديم الهدايا الصغيرة والخطابات التى بها "شكرا يا أمى" وتولية مهام البيت.
وبعدها تفاعل الناس معه، وتم اختيار يوم 21 مع بداية الربيع، الذى به تتفتح الزهور والقلوب وكان عام 1956 هو أول عام للاحتفال.
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