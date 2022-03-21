الصحف اللبنانية تبرز تأكيد الرئيس السيسى على دعم مصر الدائم لبيروت

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله البطريرك المارونى بشارة بطرس الراعى بالقاهرة أمس، والتى أكد فيها الرئيس السيسى دعم مصر الدائم للبنان.





ونشرت صحيفة "النهار" اللبنانية فى عددها اليوم فى صدر صفحتها الأولى صورة من لقاء الرئيس السيسى بالبطريرك المارونى، وأشارت إلى تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى والتى أكد فيها ترحيب الرئيس السيسى بالراعى فى بلده الثانى مصر، مشددا على الاعتزاز بعمق العلاقات ‏الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة ‏وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات ‏فى المنطقة، وذلك فى إطار الاهتمام المصرى الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، ‏ومثمناً الدور البناء والأساسى الذى يقوم به الكاردينال فى سبيل دعم لبنان واستعادة ‏استقراره‎.

وفى ‎الصفحة الأولى لصحيفة "الشرق" الصادرة اليوم، جاءت صورة الرئيس السيسى خلال استقباله البطريرك المارونى بعنوان رئيسى "السيسى أكد للراعى دعم مصر الدائم للبنان"، مسلطة الضوء على تصريحات الراعى التى وجه فيها الشكر للرئيس السيسى على الدعم الدائم والمستمر وخصوصا بعد انفجار ميناء بيروت البحرى، بالإضافة إلى المساعى المصرية للحفاظ على استقرار لبنان.

وأشادت الصحيفة بحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات فى المنطقة، وذلك فى إطار الاهتمام المصرى الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه.

وفى صحيفة "نداء الوطن" فى عددها الصادر اليوم، ركزت الصحيفة على اللقاء الذى عرض خلال البطريرك المارونى المشاكل التى تواجه لبنان، معرباً عن تقدير بلاده للجهد المصرى فى دعم لبنان فى كافة المجالات، وكذلك ‏كركيزة محورية وضامن أساسى لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل‎.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" فى عددها الصادر اليوم تأكيد الرئيس السيسى خلال اللقاء على حرص مصر على سلامة لبنان وأمنه واستقراره، ‏وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر النزاعات فى ‏المنطقة.

وركزت الصحيفة على تأكيد الرئيس السيسى على الدور البناء والأساسى الذى يقوم به الكاردينال فى ‏سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره.