وزير الدولة للإنتاج الحربى: الموازنة الجديدة تهدف التوسع فى الاستثمار (صور)

جدة - نرمين السيد - ترأس المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى الجمعيات العامة لمناقشة الموازنة العامة المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للعام المالى (2022-2023 ) والتى تم إقامتها على مدار يومين بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.





جاء ذلك بحضور كبار المسؤولين من "الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، وزارة المالية، أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة وكبار المسؤولين فى الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى".



واستهل الوزير مرسى الاجتماعات بالتأكيد أن مشروع موازنة العام المالى 2022/ 2023 لشركات ووحدات الإنتاج الحربى، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والخاصة بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة إذ يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية القومية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، سعيا لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.



وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى متابعة موقف الموضوعات والمشروعات التى تقوم بتنفيذها كل شركة وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها، مؤكدا أن الشركات والوحدات التابعة لديها طاقات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، موضحا أنه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عرض تقديمى تضمن الموقف الحالى لموازنة العام المالى (2021 - 2022) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافى المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط)، مضيفا أنه تم كذلك استعراض المشروعات المخطط تنفيذها والمشروعات الجارى التعاقد عليها، وأوضح الوزير مرسى أن مقترح إيرادات النشاط المخططة للعام (2022/2023) تبلغ (22702.4) مليون جنيه.



وعلى هامش مناقشة الموازنة، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن التحديات الكبيرة التى نتجت عن الأوضاع العالمية ومنها جائحة كورونا وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتى أثرت سلبا ولا تزال على الوضع الاقتصادى العالمى كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادى القومى إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت فى دعم الأسعار وإتخاذ الإجراءات التى من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة لتحقيق التوازن فى أسواق العمل بما ساهم فى إحتواء التأثيرات السلبية لهذه الأوضاع وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن هذه الاجتماعات قد أسفرت عن إصدار عدد من التوجيهات المتعلقة بالخطط وموضوعات المتابعة التى تم استعراضها خلال مناقشة الموازنة، مؤكدا حرص الوزارة لاستكمال سير العمل وفقا للخطط الموضوعة مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات تصنيع جديدة، والحرص على الالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها، كما يتم السعى إلى تطوير مختلف الشركات والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميقها على الصعيدين العسكرى والمدنى.