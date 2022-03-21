معهد الدراسات الدبلوماسية يستضيف نائبة وزير خارجية سيراليون (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، "ممادى جوبيه كامارا" نائبة وزير خارجية سيراليون والوفد المرافق لها، وذلك فى إطار زيارتها الحالية لمصر بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.





واستعرض السفير حجاج خلفية تأسيس معهد الدراسات الدبلوماسية ومختلف الأنشطة التى يضطلع بها على مدار العقود الماضية منذ تأسيسه عام 1966، مبرزا أهم البرامج التى ينفذها فى سبيل تدريب الملحقين الدبلوماسيين المنضمين حديثا للوزارة، وكذا تنمية مهارات أعضاء وزارة الخارجية من مختلف الدرجات، إلى جانب بناء قدرات موظفى وكوادر بعض الوزارات والهيئات الحكومية المصرية.

كما استعرض السفير أيضا الدورات المختلفة التى ينظمها المعهد، بالتنسيق والتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فى مجال بناء القدرات وتنمية المهارات للكوادر الدبلوماسية من الدول الإفريقية الشقيقة، مؤكدا ترحيب المعهد بتوسيع رقعة مشاركة واستفادة الكوادر الدبلوماسية السيراليونية من هذه الدورات والبرامج تأسيسا على أواصر الصداقة الممتدة وعلاقات التعاون المتميزة التى تربط بين مصر وسيراليون.

وأبدت نائبة وزير خارجية سيراليون تقديرها لوزارة الخارجية، مؤكدة على الامتنان لكل ما قدمته مصر لبلادها من دعم ومساندة على مدار السنوات الماضية وفى مختلف المجالات؛ مشددة على حرصهم القيام بهذه الزيارة الممتدة للقاهرة للتعرف على نشاط معهد الدراسات الدبلوماسية والاسترشاد بخبراته المتراكمة من أجل تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية السيراليونية، لاسيما فى ضوء اشرافها على مشروع إنشاء وتشغيل أكاديمية دبلوماسية تابعة للخارجية السيراليونية.

وفى هذا الصدد، من المقرر أن تلتقى نائبة وزير الخارجية أيضا خلال زيارتها، ضمن البرنامج الذى أعده معهد الدراسات الدبلوماسية لها، بعدد من كبار المسئولين فى وزارة الخارجية، وعلى رأسهم السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والسفيرة سهى جندى مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، والسفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب زيارة مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والالتقاء كذلك بمجموعة من الخبراء والمتخصصين من هيئة التدريس بمعهد الدراسات الدبلوماسية لمشاركة الوفد السيراليونى خبراتهم فى مجال التدريب الدبلوماسى، وتنمية المهارات الدبلوماسية، وتأسيس الأكاديمية الدبلوماسية الجديدة فى العاصمة السيراليونية فريتاون.