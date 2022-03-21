الأربعاء.. جامعة كفر الشيخ تنظم أكبر مؤتمر لطب الأسنان بمحافظات وسط الدلتا

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة كفر الشيخ، بعد غد الأربعاء، أكبر مؤتمر لطب الأسنان بمحافظات وسط الدلتا، يستمر لمدة 3 أيام، تحت رعاية المحافظ جمال نور الدين، ونقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل.





وأكد نقيب أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ فى بيان اليوم الإثنين، أن ذلك المؤتمر يعد الخامس للنقابة بكفر الشيخ، وسيشارك به عدد كبير من أطباء الأسنان على مستوى الجامعات والوطن العربى بالتعاون مع وزارة الصحة. وأضاف النقيب أنه سيقام فى المؤتمر أكثر من 45 محاضرة نقاشية عن آخر المستجدات والأبحاث فى علم علاج الأسنان، بالإضافة إلى مشاركة الشركات المتعلقة بقطاع الأسنان، كما سيتم عرض أحدث الأجهزة المبتكرة لعلاج الأسنان فى العالم.

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