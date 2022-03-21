بعد استجابته للسيدة محروسة.. «قومى المرأة»: دعم الرئيس وسام شرف لكل سيدة

جدة - نرمين السيد - أصدر المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين، بيانا يشكر من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساندته المستمرة للمرأة المصرية، واستجابته إلى السيدة محروسة التى تتحدى الإعاقة وتعول أبنائها وزوجها المريض.





وجاء نص بيان المجلس القومى للمرأة كما يلى:

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوجيهه التحيه إلى المرأة المصرية ووصفها بأنها مثال عالى وراقى، ودعم واستجابته إلى السيدة محروسة التى تتحدى الإعاقة وتعول أبنائها وزوجها المريض وذلك على الهواء خلال مداخلته على قناة cbc.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، للست محروسة خلال "برنامج من مصر" على قناة cbc: "أنا يشرفنى إنى أكلمك، خلينى أقولك ربنا يخليكى ويوفقك وفى جهدك، واسمحيلى أقف جنبك وأقولك، والله الست المصرية دايما مثل عالى وراقى وأنا بتشرف إنى بكلمك دلوقتى والله".

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها بكلمات الرئيس قائلة" إن دعم الرئيس وإشادته ومساندته الدائمة للمرأة المصرية، وحرصه على إظهار هذا الدعم والتقدير خلال جميع خطاباته محليا ودوليا هو وسام شرف ومصدر فخر لكل سيدة وفتاة مصرية، وشهادة عظيمة من زعيم وقائد عظيم فى حق المرأة المصرية القوية الصبورة الشجاعة التى تعشق تراب الوطن".