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دوت الخليج

دوت الخليج ينشر أسعار تذاكر الطيران لعمرة رمضان تصل ل١٥ألف جنيه

وتبدأ أسعار تذاكر طيران برامج العمرة لشهر رمضان من 6 آلاف جنيه وحتى 15 ألف جنيه، على أن يتم تشغيل الرحلات من مطارى القاهرة وبرج العرب الدوليين إلى مطارى جدة والمدينة المنورة .

وقالت الشركة فى خطابها الموجة لشركات السياحة، أن أسعار تذاكر طيران عمرة شهر رمضان تبدأ من 6 الآف جنيه للسفر فى جميع أيام الأسبوع، على أن تكون العودة متاحة أمام كافة المعتمرين باستثناء أيام 28 و 29 و 30 من شهر رمضان والأول من شوال.

وأضافت الشركة، أنه تم تطرح تذاكر بأسعار 10 آلاف جنيه للسفر فى جميع أيام الأسبوع وتكون العودة خلال يومى 28 رمضان أو الأول من شوال، وتذاكر أخرى بأسعار 12 ألف جنيه للسفر فى جميع أيام الأسبوع والعودة يوم 30 رمضان، وأخيرًا طرح تذاكر بأسعار 15 الف جنيه للسفر فى جميع أيام الأسبوع أيضا والعودة يوم 29 رمضان.

يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي، أصدر قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز والفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع هذه المنتجات، في أماكن ظاهرة للمواطنين.

كما يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة 3أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب

وتضمن القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرش للرغيف زنة 45 جرام، و75 قرش للرغيف زنة 65 جرام، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جرام، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، مشيرا إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرش للرغيف زنة 40 جرام، و75 قرش للرغيف زنة 60 جرام، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جرام.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.