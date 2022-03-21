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أكد المركز الإعلامي لهئية موانىء البحر الأحمر، تداول 29 ألفا و283 طن بضائع عامة ومتنوعة، و328 شاحنة، و13 سيارة ملاكي.

دوت الخليج

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أن حركة الصادرات شملت تداول 28711 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 254 شاحنة، و10 سيارات ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 572 طن بضائع عامة ومتنوعة، و74 شاحنة، و3 سيارات ملاكي.

تداول 29 ألفا و283 طن بضائع عامة و328 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

وغادرت ميناء سفاجا السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 102 شاحنة و2 سيارة ملاكي، والسفينة "أمل" بحمولة 85 شاحنة و5 سيارات ملاكي، فضلا عن مغادرة السفينة "الحرية" بحمولة 60 شاحنة و2 سيارة ملاكي، والسفينة JAWHAR-UK بحمولة 27100 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سيناء" و"عمان" وغادرته السفينتان "سيناء" و"عمان"، فضلا عن استقبال 74 شاحنة بحمولة 236 طن بضائع عامة و336 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و3 سيارات ملاكي وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1611 طن بضائع عامة و3 سيارات ملاكي.

تداول 470 شاحنة وأكثر من 40 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

وكان قد أكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، علي تداول 40184 طن بضائع عامة ومتنوعة و470 شاحنة و60 سيارة.

وأشار المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الصادرات شملت تداول 38507 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و222 شاحنة و10 سيارات ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 1677 طن بضائع عامة ومتنوعة و248 شاحنة و50 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنات و49 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 59 شاحنة وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 60 شاحنة ودليلة بحمولة 96 شاحنة والسفينة أمينة بحمولة 37000 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان، وغادرته السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 81 شاحنة بحمولة 1603 أطنان بضائع عامة و 74 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1507 أطنان بضائع عامة.