/687107/تداول-27-سفينة-حاويات-وبضائع-عامة-و4798-شاحنة-بميناء-دمياط

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة و4798 شاحنة بالميناء.

دوت الخليج

وأوضح المركز، في بيان اليوم الإثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34904 أطنان تشمل : 16034 طن فوسفات و 5900 طن يوريا و 7300 طن أسمنت و5670 طن رمل ، وحركة الوارد من البضائع العامة بلغت 41564 طنا تشمل : 11750 طن قمح و 1514 طن خشب زان و 1600 طن سكر و 7700 طن فول صويا و 6600 طن حديد و 9400 طن خردة و 3000 طن كلوريد ايثلين.

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة و4798 شاحنة بميناء دمياط

وأشار إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 941 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بقدونس وبازلاء وخرشوف وفاصوليا وورق عنب وخس وبطاطس وبطاطا وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وثوم وفلفل وفول سودانى ) وفواكه ( برتقال وفراولة وجوافة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وبلجيكا وألمانيا وسنغافورة وهولندا وأمريكا والصين والهند وكرواتيا وسريلانكا وسلوفينيا.

ولفت إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 2058 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2120 حاوية مكافئة، موضحا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 101 ألف و450 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119 ألفا و259 طنا.

وأوضح أنه غادر قطاران بحمولة إجمالية 2608 أطنان من القمح، متجهان إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وقطار آخر كان قادما من السادس من أكتوبر، بعد أن فرغ عدد 25 حاوية (40 قدما).