تقشعر لها الأبدان.. دنيا عبد العزيز توجه رسالة لوالدتها الراحلة بمناسبة عيد الأم

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دوت الخليج يرصد لكم رسالة الفنانة دنيا عبد العزيز لوالدتها الراحلة بمناسبة عيد الأم وذلك خلال السطور القادمة.

رسالة دنيا عبد الع زيز لوالدتها الراحلة

وقد عبرت دنيا عبد العزيز عن حزنها وألمها الشديد لفراق والدتها، وكتبت لها رسالة ببالغ الحزن والآسى، والتي كان محتواها: ربنا مايوجع حد الوجع اللي أنا فيه، كل عيد أم وكل الأمهات بخير، أشوفك على خير يا أمي.

احتفال فريق عمل المداح 2 بزواج دنيا عبد العزيز

ومن الجدير بالذكر، قد شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة خلال الأيام الماضية لأسرة عمل المسلسل من الكواليس عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت قائلة: شكرا أسرة المداح على المفاجأة الحلوة دي، شكرا أخويا ابن الأصول حمادة هلال، شكرا استاذي وصديقي الغالي المخرج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح 2

وكان قد أعلن الفنان حمادة هلال منذ، عرض مسلسل «المداح»، الموسم الثاني على قناة mbc مصر، والذي يعد استكمالا الجزء الاول الذي دارت أحداثه حول صابر “حمادة هلال” الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، وتتسم شخصيته بالطيبة والتلقائية، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يقع في حب فتاة، حيث يسلك طريقاً آخر غير مشروع، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

معلومات عن دنيا عبد العزيز

ولدت في سوريا لأب مصري وأم من أصول سورية أردنية، وقد بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة عندما كانت تعيش في الكويت، وفي إحدى زيارات الممثلة دلال عبد العزيز لوالداتها، عرضت عليها القيام بأداء دور صغير في فيلم “صراع الزوجات” للمخرجة نعمات رشدي وكانت حينئذ طفلة في العاشرة من العمر وعندما جاءت العائلة إلى القاهرة قامت دنيا بأداء تمثيلي رائع لطفلة في سنها سرعان ما التقط هذه الموهبة ممدوح الليثى وعرض على دنيا أداء دور في فيلم “أحوال شخصية” للمخرج شفيق شامية.