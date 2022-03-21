/687105/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تهنئ-الأم-المصرية-بعيدها

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأرق التهاني للأم المصرية بمناسبة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الأم المصرية بعيدها

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأم المصرية تحملت الصعاب وضربت المثل في التفاني والتضحية من أجل الوطن، وتقدم كل يوم أبناءها شهداء في مواجهة أعداء الوطن والحياة.

وتتقدم التنسيقية بتهنئة خاصة إلى أمهات الشهداء الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المصرية، ويؤكد أعضاء التنسيقية أن أمهات الشهداء أمهاتنا جميعًا.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،تعقد اليوم الإثنين، صالون نقاشي تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟".

ويهدف صالون التنسيقية التعريف بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية في العامين الأخيرين بعد جائحة كورونا، بدء من إرتفاع الطلب العالمي وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمي من الغذاء والطاقة، وصولًا للحظة الذروة الحالية بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير تلك الحرب على رفع أسعار السلع في كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى مناقشة كيفية التعامل مع التضخم العالمي وتلك الأزمة.

يشارك في الصالون كل من: النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد سالم، عضو التنسيقية. ويدير الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.