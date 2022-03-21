/687103/مواعيد-مباريات-ليفربول-القادمة-فى-شهر-أبريل

يستعد فريق ليفربول لمباراته القادمة أمام نظيره واتفورد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً، يوم السبت الموافق 2/4.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات ليفربول القادمة

ليفربول ضد واتفورد يوم2 أبريل

مانشستر سيتي ضد ليفربول يوم10 أبريل

استون فيلا ضد ليفربول يوم 16 أبريل

ليفربول ضد مانشستر يونايتد يوم19 إبريل

ليفربول ضد إيفرتون يوم23 أبريل.

فيما يسعى ليفربول فى تحقيق الفوز العاشر على التوالي في الدوري أمام واتفورد ومواصلة التفوق على مانشستر سيتي ، بعدما حقق الريدز 9 انتصارات متتالية بالمسابقة جاء أخرها على ارسنال بهدفين دون مقابل على ملعب "الامارات"، في المباراة المؤجلة من الجولة 19.

حقق ليفربول الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجح ليفربول من تحقيق الفوز في لقاء صعب على الفريق، أمام نوتينجهام فورست، في غياب الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

سجل ديجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمر اللقاء، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كوستاس تسيميكاس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: إليوت، جوتا، فيرمينو.

محمد صلاح أمام برايتون بالدوري

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول.