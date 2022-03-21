/687102/مسئولو-الإسكان-يتفقدون-مشروعات-تطوير-مثلث-ماسبيرو-وسور-مجرى-العيون

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس جمال طلعت، مساعدا نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية بمشروعات تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومنطقة سور مجرى العيون، يرافقهم المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومنطقة المواردى وعين الصيرة وممشى أهل مصر، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير الأعمال بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها.

دوت الخليج

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات تطوير مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

وخلال الجولة تفقد مسئولو الإسكان، موقِف العمارات السكنية والمول التجارى بمنطقة سور مجرى العيون، كما تفقدوا بمنطقة مثلت ماسبيرو مشروع الإسكان البديل والبرج الاستثماري والبرج الإدارى، حيث اطَّلعوا على نماذج تشطيب وحدات الإسكان البديل ونموذج تشطيب البرج الاستثمارى، كما تفقدوا مشروع أبراج النيل ماسبيرو - جراج أسفل العمارات الجارى تنفيذها بالمنطقة، ومشروع أبراج ماسبيرو( فندقى - سكنى وإدارى)، لمتابعة سير الأعمال وتذليل أى عقبات أو معوقات.

كما اجتمع مسئولو الإسكان مع مسئولي المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة، وطالبوا بسرعة رفع معدلات التنفيذ حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المقررة وبأعلى كفاءة وجودة في التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يشتمل على تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، كما يشتمل المشروع على تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

كما تجدر الإشارة إلى أن مشروعي تطوير منطقة سور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو، يأتيان ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، والتي تهدف للارتقاء بمستوى أهم المناطق بمدينة القاهرة وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، سواءً من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.