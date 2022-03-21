/687098/فنانات-أبدعن-في-تجسيد-دور-الأم-ما-بين-القوية-والمغلوبة-على-أمرها

يحتفل العالم اليوم بعيد الأم، تقديرًا لما قدمته هذه السيدة من حب وعطاء لأبنائها على مدار سنين حياتهم، وهو الدور الذي برعت في تقديمه عدد من نجمات الفن بأعمالهم السينمائية والدرامية ونجحن في إقناع الجمهور وتعليقهم بهن سواء كانت مغلوبة على أمرها أو قوية.

وفي هذ الصدد يرصد دوت الخليج أبرز النجمات اللاتي نجحن في تقديم دور الأم ببراعة.

كريمة مختار

عرفها الجمهور باسم «ماما نونة» بعد أن جسدت دور الأم في مسلسل «يتربى في عزو»، للنجم القدير يحيي الفخراني، وعادة ما كانت تظهر بشخصية الأم الحنونة العطوفة، وليس فقط دورها كأم في هذا العمل الذي ترك بصمة ولكن كذلك في فيلم «الحفيد» ومسرحية «العيال كبرت».

عفاف شعيب

قدمت دور الأم ببراعة في العديد من الأعمال الفنية، أبرزهم في مسلسل «الشهد والدموع»، وتم تكريمها في احتفالات صالون غازي الثقافي بنجوم الفن، والجمعية المصرية الدولية لمكافحة الإدمان باعتبارها من الأمهات المثاليات.

أمينة رزق

على الرغم من عدم زواجها وإنجابها لأطفال إلا أن أمينة رزق، استطاعت أن تجسد دور الأم المصرية ببراعة شديدة حتى أطلق عليها لقب «أم الفنانين»، ومن أشهر أعمالها «دعاء الكروان» الذي ظهرت من خلاله أم للفناتان فاتن حمامة وزهرة العلا.

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واستطاعت أمينة أن تستمر فى تجسيد شخصية الأم على مدار 58 عامًا حتى وفاتها في عام 2003.

فردوس محمد

برعت بأدائها القوى في تجسيد دور الأم من خلال العديد من الأفلام، ومن أشهر أفلامها التي جسدت فيها دور الأم "سيدة القصر"، "عنتر بن شداد"، "فاطمة".

شادية

دلوعة السينما التي برعت في تجسيد دور الأم، هي الأم التي اضطرت للتضحية بطفلة من أبنائها الخمسة حتى تتمكن من تربية باقي إخوتها، وقبلت أن تكون خادمة لدى الأسرة التي تبنت أبنتها في سبيل أن تكون بجوارها دائمًا وتقر عينها برؤيتها، قدمت من خلال فيلم "لا تسألني من أنا" أسمى معاني التضحية والأمومة.

كما قدمت أشهر أغنيات السينما للأبناء منهم: سيد الحبايب يا ضنايا أنت، ماما يا حلوة، أمي، يا نور عنيا.

آمال زايد

جسدت الفنانة الراحلة آمال زايد، دور أمينة، أشهر شخصية عرفتها السينما المصرية، زوجة سي السيد، التي عاشت لتربية أبنائها وأبناء زوجها من سيدة أخرى، في الجزء الأول والثاني من ثلاثية نجيب محفوظ وحسن الإمام «بين القصرين، قصر الشوق».

عبلة كامل

بينما الفنانة عبلة كامل فقدمت دور الأم في أعمالها السينمائية بمذاق مختلف لكن معظمها في إطار كوميدي، فهي الأم التي ستاعد ابنها على الغش في الامتحانات بفيلم اللمبي والأم الصعيدية القوية في «سلسال الدم» والأم التي تتوعد لابنتها بعد علمها أنها على علاقة بشاب في «كلم ماما» والأم التي ضحت بحياتها في السجن من أجلها ابنها في «عودة الندلة».

هدى سلطان

اشتهرت بكونها أم قوية مسئولة بدورها «فاطمة تعلبة» في مسلسل الوتد الذي شاركها فيه البطولة يوسف شاهين، هالة فاخر، حنان ترك.