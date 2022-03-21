/687097/حقيقة-طلاق-معتصم-النهار-بطل-مسلسل-صالون-زهرة-من-زوجته-لين-برنجكجي

دوت الخليج يرصد لكم حقيقة انفصال معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي وذلك خلال السطور القادمة.

نهاية زواج معتصم النهار ولين برنجكجي

انتهى بشكل رسمي زواج الفنان السورى معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد سنوات طويلة من الحب استمرت بينهما، الأمر الذي فاجئ الجمهور المحب لهم بشكل كبير.

ومن الجدير بالذكر، أن قال مذيعي برنامج MBCTrending خلال مقطع فيديو عبر تم طرحه على صفحتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، إن الطلاق قد تم توقيعه بشكل رسمي بين معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد أن قام كلًا من معصتك ولين بحذف الصور التي تجمع بينهما، وإلغاء متابعة الآخر.

معلومات عن معصتم النهار

ولد معتصم في 6 ديسمبر 1984 ولم يكن يتطلع إلى دراسة التمثيل حيث كان يدرس في كلية الحقوق وأثناء دراسته هناك تعرف على عدد من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية وعندها بدأ بالانجذاب إلى عالم التمثيل وقد قام بتقديم طلب التحاق وتم قبوله وهنا كانت البداية، حيث أنه رغم التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية أكمل دراسة الحقوق قدم العديد من الأدوار التي ساهمت في انتشاره أهمها خاتون وباب الحارة ووردة شامية وأيام الدراسة بأجزائه الثلاث.

وقد تزوج من فتاة سورية تدعى “لين برنجكجي”، من خارج الوسط الفني عام 2015 وفي العام 2016 رزق منها بابنته الأولى “ساندرا”.

أعمال الفنان معتصم النهار

ويعد آخر أعمال معتصم النهار هو مسلسل صالون زهرة، وقد دارت قصة المسلسل في إطار رومانسي كوميدي وهو يحكي قصص للنساء وعلاقاتها مع الرجل والأصدقاء وسوف يسلط الضوء في جزء منه على انفجار مرفأ بيروت والضرر الذي يلحق بصالون زهرة، وضم المسلسل العديد من الفنانين المشاهير منهم معتصم النهار، أنجو ريحان، نادين نسيب نجيم، طوني عيسى، رشا بلال، لين غرة، زينة مكي، والمسلسل من إخراج جو بو عيد وتأليف نادين جابر.