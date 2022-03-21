/687096/هل-يحقق-محمد-صلاح-إنجاز-تأهل-منتخب-مصر-لكاس-العالم-للمرة-الثانية

حقق محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، فى تحقيق العديد من الأرقام القياسية والإنجازات مع منتخب مصر، وذلك بعدما ساعد الفراعنة للتأهل لكأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما خاض محمد صلاح مع منتخب مصر لأول مرة عام 2011 أمام سيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ويأمل في تكرار الإنجاز وصعود منتخب مصر إلي كأس العالم .

وبعد 28 عامًا تأهلت منتخب مصر للكأس بهدف محمد صلاح من ضربة جزاء أمام الكونغو لتقع مصرفي مجموعة تضم روسيا والسعودية والأوروغواي. خسرت مصر أمام الأوروغواى في الدقيقة 90 ثم خسرت 3–1 أمام روسيا وسجل الهدف من ضربة جزاء وفي المباراة الاخيرة ضد السعودية خسرت مصر 2–1 وسجل الهدف الفرعون في الدقيقة 22.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

4 لاعبين جدد بقائمة الفراعنة

-عمر جابر

-ياسر إبراهيم

-محمد مجدي أفشة

-نبيل عماد دونجا

قائمة السنغال لمواجهة منتخب مصر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".